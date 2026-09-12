العراق يعثر على منصات لإطلاق المسيّرات قرب الحدود مع إيران

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عثرت السلطات العراقية على منصات لإطلاق المسيّرات قرب الحدود مع إيران، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان عراقيان وكالة فرانس برس السبت.

جاء ذلك عقب هجوم بالطيران المسيّر استهدف خط أنابيب في السعودية، قالت الرياض وبغداد إنه انطلق من الأراضي العراقية.

وقال مصدر أمني "عثرت قوات الأمن على منصات إطلاق طائرات مسيّرة قرب الحدود العراقية الإيرانية في منطقة الطيب النائية بمحافظة ميسان الجنوبية". وأكد مصدر أمني ثانٍ هذه التفاصيل، بحسب وكالة فرانس برس.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، العثور على كمية من المسيرات والمقذوفات والمعدات المرتبطة بتشغيلها في محافظة الأنبار.

وقالت في بيان: «بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة الأنبار من ضبط موقع مهجور في منطقة الـ35، كان يُستخدم سابقاً محلاً لتصليح إطارات العجلات، وعثرت بداخله على كميات من الطائرات المسيّرة والمقذوفات والمعدات المرتبطة بتشغيلها».

وأضافت أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط 47 طائرة مسيّرة (درون) و46 مقذوفاً معداً للربط والاستخدام مع هذه الطائرات، فضلاً عن أجهزة تحكم وبطاريات ومعدات ومواد أخرى ذات صلة في منطقة ال 35 في الانبار .

وأشارت إلى أنه جرى تأمين الموقع والتحفظ على جميع المضبوطات، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها التحقيقية والفنية لمعرفة مصدر هذه المواد والجهات المرتبطة بها.

وأكدت الداخلية العراقية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول والضوابط .