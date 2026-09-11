قالت الإعلامية لميس الحديدي إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران سيطرت على مواقع استراتيجية على طول البحر الأحمر، وذلك عقب انسحاب القوات اليمنية منها.

وأضافت خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر «النهار»، أن هذا الأمر يهدد بشكل كبير الملاحة في مضيق باب المندب، مشيرة إلى أن هذا التطور «الخطير جدًا» يعيد للأذهان ما حدث في مضيق هرمز الذي لا يزال تحت الضغط، وتراجعت أعداد السفن المارة به بنسبة بلغت نحو 53% عن مستوى الأيام العشرة الماضية.

ونوهت بأن الواقع في مضيق هرمز يسير عكس ما يصرح به الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن السيطرة الحوثية على باب المندب في هذا التوقيت تمثل «ورقة ضغط إيرانية جديدة» على واشنطن وحلفائها في صراعهم مع إيران، لا سيما أن القيادات الإيرانية هنأت الحوثيين بسيطرتهم على هذه المناطق.

ولفتت في الوقت ذاته إلى صدور تصريحات أخيرة من أنصار جماعة الحوثي أفادت بأنه «لا داعي للقلق حيال حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ولا نية لفرض رسوم للمرور في باب المندب»، مشيرة إلى أن أهمية المضيق زادت بعد إغلاق مضيق هرمز إثر اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضحت أن مضيق باب المندب يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وتمر عبره نحو 7% من إنتاج النفط في العالم، كما أنه الممر الرئيسي لقافلة الجنوب المتجهة إلى قناة السويس، وحيوي لحركة الشحن، سواء من خط أنابيب «سوميد» أو للسلع المتجهة إلى آسيا، بما فيها النفط الروسي.

وأكدت أن إغلاق المضيق أو تهديد الملاحة فيه يجبر السفن مرة أخرى على العودة إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الشحن والتأثير سلبًا على قناة السويس وعلى الأسعار، موضحة أنه في حال استخدام باب المندب كورقة ضغط، ستحدث مشكلة مزدوجة في هرمز وباب المندب معًا تمنع تصدير البترول الخليجي.

واستشهدت بتصريحات الرئيس اليمني الذي صرح بأن تهديد الحوثيين لباب المندب سيصل إلى قناة السويس، وسيشكل خطرًا على العالم ويؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين البحري.

وسيطرت جماعة الحوثي على بلدة ذو باب اليمنية، الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب، وجزيرة بريم/ميون التي تقسم المضيق إلى ممرين ملاحيين، بحسب مصادر حكومية وشهود عيان.

ويمنح الموقعان الجماعة وجودًا استراتيجيًا عند أحد أهم ممرات الملاحة العالمية.

وقال مسؤول لرويترز ووكالة فرانس برس إن «الحوثيين استكملوا سيطرتهم على منطقة باب المندب وجزيرة ميون الواقعة في وسط المضيق».