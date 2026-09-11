طاقم تحكيم مصري يشارك في تصفيات شمال أفريقيا تحت 20 عامًا

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، طاقمًا تحكيميًا مصريًا للمشاركة في منافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا.

ويتكون الطاقم من حمادة القلاوي حكمًا للساحة، ويعاونه محمد مجدي سليمان وإسلام أبوالعطا كمساعدين، للمشاركة في مباريات التصفيات التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل.

وتقام منافسات التصفيات في مدينة الإسماعيلية، بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا، حيث تتنافس المنتخبات الخمسة على حصد بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا.

ومن المقرر أن تستضيف غانا نهائيات البطولة الأفريقية تحت 20 عامًا خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.