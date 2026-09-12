قطر تؤكد دعم مساعي الوصول إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية

أكدت قطر، الجمعة، دعمها مساعي الوصول إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزيري خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، كل على حدة.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيانين منفصلين على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه جرى اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن والأمير فيصل بن فرحان، واتصال آخر مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

واستعرض الشيخ محمد بن عبدالرحمن، خلال الاتصالين، علاقات التعاون بين قطر وكل من السعودية والكويت وسبل دعمها وتعزيزها.

كما تناول الاتصالان "آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، وفق المصدر ذاته.

وأكد رئيس مجلس الوزراء القطري، خلال الاتصالين، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

ويأتي الاتصالان بالتزامن مع إعلان الحوثيين السيطرة على كامل محافظة الحديدة اليمنية، كما تقدموا غربي محافظة تعز حيث سيطروا على مدينة المخا ومينائها المطل على البحر الأحمر ومديرية ذباب ومعظم مساحة مديريتي الوازعية ومقبنة، ووصل تقدمهم إلى مضيق باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الدولية.

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو الماضي، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.