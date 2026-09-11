مصر والهند توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس غرفة تجارة مشتركة ودعم التسويات بالجنيه والروبية

وقّع أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، مذكرة تفاهم مع أنانت غوينكا (Anant Goenka)، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، لتأسيس «غرفة تجارة مشتركة مصرية-هندية»، وذلك على هامش فعاليات «منتدى أعمال بريكس 2026» بالعاصمة الهندية نيودلهي، في خطوة تستهدف فتح مسار مؤسسي جديد لتعزيز التجارة والاستثمار والشراكات الصناعية بين مجتمعَي الأعمال المصري والهندي، وتحويل فرص التعاون إلى مشروعات وآليات عمل تنفيذية، وفق بيان اليوم من غرفة القاهرة.

وجرت مراسم التوقيع بمشاركة شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، وعلاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأمين العام لاتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، ومحمد عبد المجيد، المستشار التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية في نيودلهي.

وقال رئيس الغرفة التجارية للقاهرة إن غرفة التجارة المشتركة المصرية - الهندية، ستكون المنصة الرئيسية لنقل التعاون بين العاصمتين الاقتصاديتين القاهرة ونيودلهي إلى آليات عمل ميدانية، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين، وتيسير فرص التعاون والشراكات المشتركة ، موضحا أن تأسيس الغرفة المشتركة يمثل محركاً تنفيذيا لتحقيق المحاور الرئيسية لأجندة تجمع «بريكس 2026»، والتى تشمل تسهيل آليات التسوية المالية والحلول الرقمية بين شركات البلدين باستخدام (الجنيه المصري والروبية الهندية)، مما يقلل الضغوط المالية الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف ويخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن الغرفة المشتركة ستساهم في بناء سلاسل توريد مرنة، عبر دمج التكنولوجيا الهندية المتطورة بالبنية التحتية والموقع الجغرافي والمقومات اللوجستية لمصر، لا سيما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد العشري أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا للتنسيق المستمر بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس الأعمال المشترك، بهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية المصرية الهندية إلى شراكات أكثر استدامة، وبناء شبكات استثمارية وسلاسل توريد قوية تدمج التكنولوجيا والخبرات الهندية المتقدمة بالقاعدة الصناعية والإنتاجية المصرية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتقديم كافة التسهيلات والمزايا النسبية للشركات والمستثمرين من الهند، بالاستناد إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين والمتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي، مما يوفر بيئة استثمارية آمنة ومحفزة تضمن تدفق رؤوس الأموال وإقامة مشروعات مشتركة في القطاعات الواعدة.

وشدد رئيس غرفة القاهرة التجارية على أن الغرفة المشتركة ستعمل بشكل مباشر على تذليل عقبات التجارة البينية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من موقع مصر كمركز لوجستي وإقليمي يربط الاستثمارات الهندية بالأسواق العربية والأفريقية تحت مظلة التكتلات الاقتصادية الحديثة لتجمع «بريكس».

واختتم العشري بالتأكيد على أن مجتمع الأعمال المصري يرحب بتوسيع الشراكة مع نظيره الهندي، وأن غرفة القاهرة ستعمل على دعم التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، بما يسهم في تحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات فعلية تعزز التجارة والإنتاج والتصدير.