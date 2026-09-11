السعودية: خط أنابيب شرق غرب تعرض لاستهداف بمسيرات قادمة من العراق

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أن خط أنابيب شرق غرب في منطقتي "الرياض والمدينة المنورة" تعرض لاستهداف بعدة مسيرات قادمة من العراق.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس اليوم، عن "إدانة المملكة بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) بعدة مسيرات قادمة من العراق، نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار التي تجري معالجتها".

وقالت الوزارة: "توضح المملكة بأنه بناء على طلب دولة رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لحكومة العراق الشقيقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار، فقد آثرت المملكة عدم الرد في هذه المرحلة، ودعم جهود الحكومة العراقية".

وأكدت المملكة العربية السعودية أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وكان مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية صرح في وقت سابق بأن خط أنابيب شرق - غرب في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) تعرض، صباح أمس الخميس، لعدة استهدافات، وتم إيقاف الخط احترازيًا ونتج عن الاستهدافات وقوع بعض الإصابات، وتم تقديم الرعاية الصحية للمصابين.