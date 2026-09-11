خالد جلال: الزمالك اختبار صعب في بداية مهمتي مع غزل المحلة

أكد خالد جلال، المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة، أن توليه قيادة «زعيم الفلاحين» يأتي بهدف إعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها، مشددًا على ثقته في قدرة الجهاز الفني واللاعبين على تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي غزل المحلة رسميًا تعيين خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لأحمد خطاب، في وقت يستعد فيه الفريق لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد جلال في أول تصريحاته بعد تولي المسؤولية، إن علاقته بغزل المحلة وجماهيره تعود إلى سنوات طويلة، مؤكدًا احترامه الكبير للنادي وتاريخه ولاعبيه.

وأوضح المدير الفني الجديد أن هدفه في المرحلة الحالية هو العمل مع جهازه المعاون واللاعبين من أجل وضع الفريق في مركز يمنحه الاستقرار ويعيده تدريجيًا إلى موقعه الطبيعي بين أندية الدوري.

وأشار جلال إلى أن غزل المحلة يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يمثل دافعًا إضافيًا للجهاز الفني لبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، مطالبًا الجماهير بالتفاؤل ومساندة الفريق.

وعن المواجهة المقبلة أمام الزمالك، أكد خالد جلال أن فريقه يدخل المباراة بحثًا عن تقديم مستوى قوي، مشيرًا إلى أن اللاعبين يستعدون بشكل جيد وأن الجهاز الفني يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المنافس.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف جميع عناصر النادي، من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير، من أجل تجاوز الوضع الحالي والعودة إلى الطريق الصحيح.

ويحتل غزل المحلة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة، جمعها من أربع مباريات، بعدما خسر ثلاث مواجهات وتعادل في مباراة واحدة.