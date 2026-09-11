رئيس الحكومة العراقية يزور فرنسا بعد غد الأحد

يبدأ رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي ،بعد غد الأحد، زيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وبحث سبل توسيع الشراكات في مختلف المجالات والقطاعات، في مقدمتها الطاقة والأمن.

وسيلتقي الزيدي الرئيس ماركون يوم الاثنين المقبل حيث سيبحثان عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما يترأس الجانبان جلسة المباحثات الموسعة التي سيجريها الوفدان العراقي والفرنسي، لوضع أسس لعقد شراكات جديدة بين بغداد وباريس، ومناقشة الأطر العامة للتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد، والأمن، والطاقة، والتعليم، وغيرها، بما يسهم في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

كما سيرعى الزيدي وماكرون مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات عدة.