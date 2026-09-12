اللواء هشام الحلبي: إيران لجأت لباب المندب بعد تراجع فاعلية ورقة ضغط مضيق هرمز

قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الولايات المتحدة بدأت في توجيه ضربات لـ«سفن الظل» الإيرانية الناقلة للنفط إلى دول العالم، بالإضافة إلى إحكام حصارها على إيران بالتزامن مع العقوبات الاقتصادية الجديدة.

وأضاف الحلبي، خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» أن الموقف أصبح أكثر إيلامًا لإيران، لافتا إلى أن «فاعلية مضيق هرمز كورقة ضغط في يد إيران بدأت تتراجع وتتقلص قدرتها على الاستمرار».

وأوضح أن المخرج الإيراني ارتكز على نقطتين الأولى هي السيطرة على مضيق باب المندب بواسطة جماعة الحوثي عبر التحرك نحو ميناء المخا وجزيرة ميون لتطبيق معادلة «مضيق مقابل مضيق».

وأشار إلى أن النقطة الثانية تتمثل في الضغط لمضاعفة أسعار النفط من خلال تهديد الملاحة بباب المندب واستهداف منشآت النفط السعودية؛ لمنع المملكة من دعم الحكومة الشرعية اليمنية.

ونوه إلى أن الهجمات على السعودية نُفذت عبر مسارين متوازيين، أحدهما بواسطة الحوثيين من اليمن باتجاه منشآت الطاقة، والآخر استهدف خط أنابيب النفط من ناحية العراق لسهولة استهدافه عسكريًا عبر الفصائل المسلحة هناك.

وأضاف أن المشهد لإيران تحول إلى ممارسة ضغط اقتصادي عبر أسعار الطاقة وباب المندب في مواجهة الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها.

وأدان الرئيس العراقي نزار آميدي، بشدة الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مؤكدًا رفض العراق استخدام أراضيه وأجوائه منطلقًا للاعتداء على دول الجوار.

في المقابل، نفت المقاومة الإسلامية في العراق مسئوليتها عن استهداف منشآت حيوية في السعودية، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إليها بهذا الشأن غير صحيحة.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق أمس الجمعة وقوع إصابات وإيقاف خط أنابيب شرق غرب احترازيًا، إثر تعرضه لعدة هجمات في منطقتي الرياض.