القيادة المركزية الأمريكية: تغيير مسارات 100 سفينة تجارية خلال شهرين بسبب حصار إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، تغيير مسارات 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين، منذ أن بدأت الولايات المتحدة مجددًا تطبيق حصارها البحري على إيران.

وأكدت القيادة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على مضيق هرمز مستمر دون انقطاع.

وقالت القيادة: "خلال 60 يومًا منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصار الجدار الفولاذي على إيران، غيرت قوات القيادة المركزية مسارات 100 سفينة تجارية. ولم تتمكن أي سفينة من عبور الحصار دون إذن من القوات الأمريكية".

وبدأ الحصار البحري الأمريكي على إيران للمرة الأولى في 13 أبريل الماضي، قبل أن يجري تعليقه في 18 يونيو بموجب اتفاق بين البلدين.

وبعد انهيار الاتفاق بين البلدين، أعلن الجيش الأمريكي في 14 يوليو الفائت إعادة تطبيق الحصار.