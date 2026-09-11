الحكم بسجن رئيس بلدية إسطنبول الموقوف إمام أوغلو ومنعه من ممارسة العمل السياسي

قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بسجن رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو لمدة عامين وشهر، بتهمة "إهانة مسئول حكومي علناً"، وفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي".

كما فرضت المحكمة قيوداً على الحقوق السياسية لإمام أوغلو، من شأنها، إذا أيدتها محكمة الاستئناف، أن تؤدي إلى فقدان رئيس البلدية المسجون منصبه، وإجراء تصويت بين أعضاء المجلس البلدي لإسطنبول لانتخاب رئيس بلدية جديد.

وأدانت المحكمة إمام أوغلو بسبب تصريحات أدلى بها عام 2022 بشأن رئيس بلدية منطقة توزلا في إسطنبول آنذاك.

ورفض إمام أوغلو، الذي شارك في جلسة المحاكمة من سجن مرمرة شديد الحراسة في إسطنبول، حيث يُحتجز على ذمة اتهامات منفصلة، طلب الادعاء ووصفه بأنه "لا أساس له" و"فضيحة"، وفقاً لـ"تي آر تي".

وكانت القضية قد انتهت في السابق بالبراءة مرتين، لكن محكمة استئناف ألغت الحكم لأسباب إجرائية وأعادتها إلى المحكمة لإعادة المحاكمة.

ويواجه إمام أوغلو، الذي يُحتمل أن ينافس الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، سلسلة من المحاكمات المنفصلة، من بينها اتهامات بالفساد، منذ اعتقاله في مارس 2025.