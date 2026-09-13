قال مرجي رزق الله، عضو اتحاد التمويل الاستهلاكي، إن حجم التمويل الاستهلاكي في مصر البالغ 96 مليار جنيه يعكس نسبة دين أسري للناتج المحلي تصل إلى 7.3% في مصر، موضحا أن هذه النسبة تصل في دول مثل السعودية والإمارات إلى 30%، بينما تسجل في الدول الأوروبية ما بين 50% .

ورأى خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر" MBC مصر" أن السوق المصري لا يزال في مرحلة البدايات ويحتاج للنمو بصورة أكبر.

وأضاف أن نشاط التقسيط متواجد في مصر طوال عمره ولم يكن مختفيا، مستشهدا بشركته التي تمارس نشاط التقسيط أبا عن جد منذ عام 1979.

وأشار إلى أن ممارسة التقسيط كانت قائمة ومستمرة دائما في المجتمع المصري، موضحا أن التطور تمثل في صدور قانون التمويل الاستهلاكي عام 2020، والذي وضع إطارا قانونيا ينظم العلاقة بين الممول والمتعامل.

ونوه إلى عمل 48 شركة في السوق، مشيرة إلى ضرورة معرفة المواطنين أن هذه الشركات مملوكة لبنوك ومؤسسات مدرجة في البورصة وتمارس النشاط منذ عشرات السنوات.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية أوقفت منح التراخيص لشركات جديدة منذ عامين، مؤكدا أن الهيئة تفرض اشتراطات تلزم الشركات بحد أدنى معين لرأس المال، وتطبيق مؤشرات محددة، فضلا عن تقديم تقارير بصفة دورية وإجراء عمليات التفتيش.