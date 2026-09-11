الجيش اليمني يعلن بدء قواته الجوية قصف مناطق ضمن صندوق القتل

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، بدء قواته الجوية قصف مناطق تقع ضمن "صندوق القتل" الذي سبق الإعلان عنه، وتشمل مدينة المخا ومحيطها، داعيا المدنيين إلى تجنب استخدام عدد من الطرق حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في بيان نشره الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، في منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال النزيلي إن "القوات الجوية بدأت القصف في صندوق القتل المعلن سابقا"، وهو منطقة بالساحل الغربي لليمن حُددت سابقا كمنطقة عمليات وتشمل مدينة المخا ومحيطها.

وطلب من المدنيين تجنب استخدام طريقي "تعز - المخا" و"المخا - ذباب"، دون تفاصيل.

وأضاف: "على المدنيين عدم استخدام الطرق المحظورة حتى اشعار آخر".

وشهدت خريطة السيطرة الميدانية في اليمن تغيرات خلال الأيام الماضية، مع تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو الماضي، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

وبات الحوثيون، وفق إعلانهم، يسيطرون على كامل محافظة الحديدة، كما تقدموا غربي محافظة تعز وسيطروا على مدينة المخا ومينائها المطل على البحر الأحمر، ووصل تقدمهم إلى مناطق قريبة من مضيق باب المندب، أحد أبرز الممرات البحرية الدولية.

في المقابل، حققت القوات الحكومية تقدما في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية واقتربت من مدينة الحزم، مركز المحافظة، فيما تتواصل مواجهات في جبهات مأرب والبيضاء والضالع.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.