حسام حسن يراقب عمر فايد تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، دراسة إمكانية استدعاء عمر فايد، مدافع الفراعنة الشاب، إلى المعسكر المقبل، في ظل رغبة الجهاز في التعامل مع النقص الذي يعاني منه الخط الخلفي بسبب الإصابات والغيابات الأخيرة.

ويحرص حسام حسن وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، على متابعة مشاركة عمر فايد مع فريقه في أوروبا، إلى جانب تقييم مستواه خلال الفترة الماضية، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، لتحديد مدى قدرته على الظهور مع المنتخب الوطني.

وتأتي متابعة فايد في إطار توجه الجهاز الفني لتوسيع دائرة الاختيارات في مركز الدفاع، والاستعانة بعناصر جديدة، خاصة مع اقتراب خوض الاستحقاقات الرسمية المقبلة ضمن التصفيات.

ومن المنتظر أن يتحدد موقف عمر فايد بشكل نهائي مع اعتماد قائمة منتخب مصر، على أن يتم إبلاغ اللاعب بقرار استدعائه رسميًا حال الاستقرار على وجوده ضمن الاختيارات الدفاعية لمعسكر الفراعنة المقبل.