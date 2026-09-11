مودي يجدد دعوة بوتين إلى إنهاء حرب أوكرانيا قبيل قمة بريكس

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حثّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال لقاء الزعيمين في نيودلهي قبيل قمة بريكس.

وقال مودي لبوتين إن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الصحيح لحل النزاعات، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية.

وأضاف أن الهند مستعدة لدعم جهود السلام.

وانعقدت المحادثات الثنائية قبيل قمة "بريكس" التي تستمر يومين، وتبدأ يوم السبت.

وتتصدر حرب أوكرانيا جدول أعمال القمة، إذ أشارت صياغة وزارة الخارجية الهندية إلى النزاعات "في منطقة البحر الأسود".

وتُعد الهند مشترياً رئيسياً للنفط والحبوب الروسية.

وتأثرت الهند بالصعوبات التي تواجه حركة الشحن في البحر الأسود بسبب الضربات الروسية والأوكرانية، فيما سقط بحارة هنود ضحايا لهجمات بطائرات مسيّرة.

واتخذت نيودلهي، التي تحافظ على علاقات وثيقة مع الشركاء الغربيين وموسكو على حد سواء، موقفاً براجماتياً إلى حد كبير من الصراع منذ الحرب الروسية في فبراير 2022.

لكن مودي صعّد لهجته خلال اجتماع في قيرغيزستان أواخر أغسطس، وحثّ بوتين على إنهاء القتال أمام كاميرات وسائل الإعلام.

وقال إن "الحرب المستمرة بلا نهاية يجب أن تتحول إلى مسار يقود إلى إنهائها".

وردّ بوتين بأن روسيا تسير على هذا الطريق.

ولم يتضح مدى وضوح مودي في تصريحاته خلال الاجتماع الأخير في نيودلهي.

وأكد يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للسياسة الخارجية، أن أوكرانيا كانت من بين الموضوعات التي نوقشت، وفقاً لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

ولم تنشر وسائل الإعلام الهندية أي تسجيل مصور لتصريحات مودي.

وذكر البيان الهندي أن مودي وبوتين اتفقا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.

وقالا إن التعاون يواصل تحقيق نمو كبير.