زيلينسكي: مقتل شخصين وإصابة 9 في هجمات روسية على كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة استهدفت محطات وقود في العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القوات الروسية شنت على مدار اليوم هجمات بطائرات مسيرة من طراز "شاهد" على العاصمة.

وأضاف أن الهجمات استهدفت محطات وقود في كييف، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين.

وأشار زيلينسكي إلى أن الهجمات طالت أيضا مناطق كيروفوهراد ودنيبرو وأوديسا ودونيتسك وخيرسون وخاركيف وميكولايف.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف مركز بيانات وسفن ومنشآت للصناعات العسكرية والخدمات اللوجستية في مناطق مختلفة من أوكرانيا.

جدير بالذكر أن روسيا تشن منذ 24 فبراير 2022 هجوما عسكريا على أوكرانيا، فيما تشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، بينما تعتبر كييف ذلك "تدخلا" في شؤونها.