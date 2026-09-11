أُلغيت مأدبة رأس السنة العبرية التي كان من المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، في بيت حباد بجزيرة بوكيت في تايلاند، بمشاركة مئات الإسرائيليين، وذلك في أعقاب مظاهرة مناهضة لإسرائيل نظمها محتجون بالقرب من المكان.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، شارك أكثر من 500 شخص في الاحتجاجات التي استمرت لساعات في المنطقة، وردد المشاركون هتافات من بينها «فلسطين حرة»، ما دفع الشرطة التايلاندية إلى الانتشار في المكان.

وكان من المقرر أن يشارك نحو 1000 شخص في المأدبة، التي كان يفترض أن تقام في بيت حباد وفندق قريب، وأن تستمر حتى منتصف الليل، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وكانت السلطات التايلاندية قد وافقت على إقامة الفعالية ضمن قيود محددة، بعدما تقدمت مجموعة محلية تُدعى «Save Phuket» بالتماس لإلغائها بداعي مخاوف أمنية، إلا أن الالتماس لم ينجح.

وتجمع المحتجون، اليوم، وساروا من شاطئ باتونج باتجاه بيت حباد، حاملين لافتات من بينها «أنقذوا بوكيت.. لا لإسرائيل»، بحسب وسائل إعلام تايلاندية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منظمي الاحتجاج نشروا رسائل ذات طابع «معادٍ للسامية»، تضمنت تهديدات مرتبطة بالإسرائيليين واليهود المشاركين في فعالية رأس السنة.

وبرر منظمو الاحتجاج تحركهم بالقول إنه يمثل «خطوة مهمة لحماية التقاليد والعادات للشعب التايلاندي من تدخلات الأجانب»، وفق ما نقل المصدر.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات ضد الإسرائيليين في تايلاند شهدت مؤخرًا أيضًا رسائل «معادية للسامية»، فيما لم يصدر حتى الآن إعلان علني يؤكد الإلغاء الكامل للمأدبة، كما أن وسائل الإعلام التايلاندية التي غطت مظاهرة اليوم لم تفد بإلغاء الفعالية بشكل كامل.