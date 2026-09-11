بريطانيا توسع حظرها التجاري على المستوطنات الإسرائيلية ليشمل الجولان

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قالت صحيفة "ميدل إيست آي" نقلا عن مصادر حكومية، إن قرار بريطانيا حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة، سيشمل أيضا القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن بريطانيا ستحظر أيضا التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في مرتفعات الجولان السورية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، فيما ستشمل الإجراءات كذلك المستوطنات في القدس الشرقية.

وجاء قرار توسيع نطاق الحظر عقب دعوات أطلقتها جماعات وحملات مؤيدة لفلسطين.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ولم يصدر بيان رسمي بشأن ما نقلته "ميدل إيست آي".

والثلاثاء، أعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، في بيان مشترك أنها ستحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، منذ العام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ومع بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر 2023، صعدت تل أبيب اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين.