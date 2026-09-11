 وفاة الأميرة أستريد شقيقة ملك النرويج بعد يومين من حضورها مراسم جنازة شقيقها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة الأميرة أستريد شقيقة ملك النرويج بعد يومين من حضورها مراسم جنازة شقيقها

كوبنهاجن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 8:36 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2026 - 8:36 م

أعلنت العائلة المالكة النرويجية، اليوم الجمعة، وفاة الأميرة أستريد عن عمر ناهز 94 عاما، وذلك بعد أسبوعين فقط من وفاة شقيقها الملك هارالد الخامس.

ونقل البلاط الملكي النرويجي عن الملك هاكون الثامن قوله: "كانت العمة أستريد ركيزة مهمة للملك هارالد ولنا جميعا في العائلة."

وجاء في بيان الملك هاكون: "تعلمنا منها الكثير، ولم تكن تخشى التعبير عن رأيها بصراحة، ووفاتها خسارة كبيرة لنا. سنفتقدها."

وتوفيت الأميرة أستريد اليوم الجمعة، بعد يومين فقط من حضورها مراسم الجنازة الرسمية لشقيقها. وكان هارالد قد توفي في المستشفى في نهاية أغسطس.

وقال هاكون: "كانت مخلصة للغاية، وكانت تؤدي دائما واجباتها بكل التزام وحضور وبروح مرحة تنشر البهجة لمن حولها."


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