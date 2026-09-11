مسئول بريطاني: مقتل أكثر من 500 ألف جندي روسي في أوكرانيا منذ بدء الحرب

قال مسئول دفاعي بريطاني بارز، اليوم الجمعة، إن أكثر من نصف مليون جندي روسي قُتلوا في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وأوضح المارشال الجوي السير ريتشارد نايتون، رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية، أن القتلى جزء من 1.5 مليون ضحية روسية في أوكرانيا.

وتتوافق الأرقام البريطانية تقريباً مع تلك التي نشرها الجيش الأوكراني.

ولم يصدر أي تعليق فوري من المسئولين الروس.

ويواجه الجيش الروسي صعوبات في تحقيق تقدم ميداني في ساحة القتال.

ويقول مسئولون غربيون ومحللون، إن وتيرة التقدم الروسي تباطأت بشكل كبير هذا العام.

وأكد نايتون للصحفيين، أن القوات المسلحة الروسية فقدت أيضاً كميات "هائلة" من العتاد العسكري، من بينها أكثر من 10 آلاف مركبة مدرعة ومحمية، وما يقرب من 3000 نظام دفاع جوي ومدفعي، وأكثر من 370 طائرة ومروحية.

ولم يكشف نايتون عن حجم خسائر أوكرانيا.

"ويُشار إلى أن كلتا العاصمتين، موسكو وكييف، قد أحجمتا عن تحديث بيانات خسائرهما الميدانية بانتظام."