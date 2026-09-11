قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موقف مصر من الأحداث الكبرى التي يشهدها العالم يحظى بأهمية بالغة لدى روسيا، مؤكدًا تطلع موسكو الدائم إلى معرفة رؤية القاهرة تجاه التطورات الدولية.

وأضاف، في تصريحات خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة بريكس الـ18، اليوم الجمعة، أن روسيا حريصة على مواصلة التنسيق الثنائي مع مصر.

وأشار بوتين إلى حجم التطورات المتلاحقة على الساحة الدولية، قائلًا: «هناك أحداث كبيرة يشهدها العالم، ودائمًا نتطلع إلى معرفة موقف مصر، فهو مهم للغاية».

وأكد حرص بلاده على استمرار التشاور والتنسيق مع القاهرة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربًا عن تطلع روسيا إلى توسيع آفاق التعاون مع دول القارة الإفريقية.

وتستضيف العاصمة الهندية نيودلهي أعمال القمة الـ18 لتجمع بريكس يومي 12 و13 سبتمبر 2026، تحت شعار «بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة»، فيما ترأس الهند أعمال التجمع خلال العام الجاري.

ويشارك الرئيس السيسي في القمة على رأس الوفد المصري، للعام الثالث على التوالي منذ انضمام مصر إلى عضوية بريكس في يناير 2024، ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة الدول الأعضاء يوم السبت، وكلمة أخرى في الجلسة الموسعة بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء يوم الأحد.

ويتضمن برنامج مشاركة الرئيس عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة دول بريكس وكبار مسئولي المنظمات الدولية على هامش أعمال القمة، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية.