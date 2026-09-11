وزراء خارجية إيران وعدة دول خليجية يعتزمون عقد اجتماع بشأن مضيق هرمز الاثنين المقبل

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن إيران وعدة دول خليجية ستجري يوم الاثنين القادم محادثات بشأن مضيق هرمز المتنازع عليه.

وأفادت الوزارة اليوم الجمعة بأن سلطنة عُمان ستستضيف الاجتماع.

وبحسب بوابة "إيران نوانس" الإخبارية، من المتوقع أن يشارك في محادثات يوم الاثنين وزراء خارجية إيران والعراق وسلطنة عُمان والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وأشار تقرير بوابة "إيران نوانس"، إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العُماني بدر البوسعيدي سيطلعان ممثلي الحكومات على مستجدات المفاوضات.

ويتفاوض البلدان منذ أسابيع بشأن وضع آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لتجارة النفط والغاز والأسمدة العالمية.

وحسب مصادر مطلعة، تسعى سلطنة عمان إلى جمع وزراء خارجية دول المجلس وإيران يوم الاثنين المقبل في مدينة صلالة جنوبي السلطنة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد وزارة الخارجية العمانية على الفور على طلب للتعليق، في حين كانت صحيفة "فاينانشال تايمز" أول من نشر تقريرا عن هذا الاجتماع.