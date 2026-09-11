أوكرانيا تفتح تحقيقاً في جرائم حرب بعد مزاعم بإعدام روسيا لأسيرين

قال مكتب المدعي العام الإقليمي في دونيتسك، اليوم الجمعة، إن ممثلي الادعاء الأوكراني يحققون في مزاعم بقتل جنود روس لأسيرين أوكرانيين.

وأوضح المكتب، في منشور على تطبيق تليجرام، أنه تردد أن الحادث وقع في أوائل سبتمبر الجاري، على الجبهة قرب مدينة دوبروبيليا في شرق أوكرانيا.

وأضاف مكتب الادعاء، أنه يقال إن الجنديين من الحرس الوطني الأوكراني وأن قوات الاحتلال الروسية أسرتهما أثناء عمليات قتالية قبل إطلاق النار عليهما.

ويحقق المدعون في القضية باعتبارها جريمة حرب محتملة.

ولم تذكر السلطات مصدر معلوماتها. غير أن صورة نُشرت تشير إلى أن طائرة مسيرة قامت بتسجيل الحادث.

وتكررت تقارير عن قيام الجيش الروسي بقتل أسرى أوكرانيين بعد استسلامهم بالفعل.

ووفقاً لإحصاءات سابقة، يتابع المدعون الأوكرانيون أكثر من 260 حالة اشتباه محتملة.