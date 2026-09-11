إرهاب المستوطنين يستهدف مصدر مياه لتجمعات بدوية شرق القدس

استهدف إرهاب المستوطنين الإسرائيليين، الجمعة، بئر مياه يعتمد عليه فلسطينيون في تجمعات بدوية شرق مدينة القدس المحتلة لتلبية احتياجاتهم اليومية وسقاية مواشيهم.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن مستوطنين إسرائيليين اعتدوا على بئر المياه التابع لتجمع "بئر المسكوب" البدوي شرق المدينة.

وأوضحت أن البئر يمثل مصدر مياه يعتمد عليه سكان تجمع "بئر المسكوب" والتجمعات البدوية المحيطة لتلبية احتياجاتهم اليومية وسقاية مواشيهم.

وبيّنت أن الاعتداءات تهدد مصدر المياه الذي تعتمد عليه تلك التجمعات.

ولم توضح المحافظة في بيانها طبيعة الاعتداء الأخير أو حجمه، غير أنها قالت إن الأهالي وثقوا، في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية، نزول مستوطنين إلى داخل البئر وإلقاء مواد وأجسام مجهولة فيه.

وأشارت إلى أن ما يجري يأتي في سياق "استهداف متواصل للتجمعات البدوية ومصادر المياه ومقومات بقائها في المنطقة".

وخلال أغسطس الماضي، نفذ المستوطنون 628 اعتداء إرهابيا بالضفة الغربية المحتلة، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

وتوزعت الاعتداءات بواقع 157 في رام الله والبيرة، و137 في نابلس، و120 في الخليل، و73 في بيت لحم، و40 في طوباس، و36 في جنين، و31 في القدس.

وفي يونيو الماضي، حذر أربعة عشر مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين" بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات إرهابية شبه يومية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، تشهد الضفة الغربية اقتحامات واعتداءات يومية من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي.