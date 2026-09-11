أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، إطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الدورة الرابعة من المهرجان، تقديرًا لقيمته الفنية الكبيرة ومكانته الخاصة لدى أجيال متعاقبة من الجمهور، وما قدمه من تجارب فنية تركت حضورًا واضحًا في عالم الطفل، خاصة من خلال المسرح والتليفزيون والاستعراض.

ويأتي اختيار اسم سمير غانم حاملًا للدورة الرابعة انطلاقًا من خصوصية تجربته مع الطفل، حيث كان من أوائل الفنانين الذين نجحوا في كسر الحاجز بين نجومية الفنان وعالم الطفل، فلم يتعامل مع الطفل باعتباره جمهورًا هامشيًا، وإنما اقترب من عالمه برشاقة وذكاء، وقدم له شخصيات وعوالم فنية قائمة على الخيال والكوميديا والموسيقى والاستعراض.

وخلال مسيرته الفنية الممتدة، قدم سمير غانم عددًا من التجارب التي ارتبطت بذاكرة الطفولة، ويأتي من أبرزها بطولة مسرحية «موسيقى في الحي الشرقي» عام 1971، وهي مسرحية كوميدية غنائية حققت نجاحًا كبيرًا، ومسرحية «الأمير الصغير» عام 1984، التي تُعد من أوائل مسرحيات الأطفال التي أنتجها التليفزيون المصري، في تجربة جمعت بين المسرح والخيال وقدمت محتوى فنيًا موجهًا للطفل.

كما ارتبط اسم الفنان سمير غانم بشخصية «فطوطة»، التي أصبحت إحدى العلامات المميزة في تاريخ الفوازير المصرية، إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية التي خاطبت الطفل والأسرة.

وكان حضور سمير غانم في عالم الطفل مرتبطًا بقدرته على اختيار اللغة التي يستطيع الطفل التفاعل معها؛ فقد امتلك قدرة على تحويل الكوميديا والحركة والاستعراض والشخصية الكرتونية إلى أدوات للتواصل مع الجمهور الصغير، وهو ما ساعد على خلق علاقة مباشرة بين الفنان والطفل، وجعل عددًا من شخصياته حاضرة في ذاكرة أجيال متعاقبة.

وأكدت الدكتورة داليا همام، رئيس ومؤسس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، أن اختيار الفنان الراحل سمير غانم حاملًا لاسم الدورة الرابعة يأتي تقديرًا لفنان استطاع أن يصنع حالة فنية خاصة ارتبطت بالبهجة والخيال، وترك أثرًا ممتدًا في وجدان الأطفال والكبار على حد سواء.

وأضافت أن المهرجان يسعى من خلال إطلاق اسم سمير غانم على الدورة الرابعة إلى الاحتفاء بتجربة فنية مصرية مؤثرة، وإعادة تسليط الضوء على أهمية تقديم فنون تحترم خيال الطفل وتمنحه مساحة للدهشة واللعب والاكتشاف، مؤكدة أن تكريم رموز الفن الذين ارتبطوا بعالم الطفل يمثل جانبًا أساسيًا من رسالة المهرجان.

والجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يُقام تحت رعاية جمعية الفن والثقافة «بتاح»، ووزارة الثقافة المصرية، ونقابة المهن التمثيلية، وأكاديمية الفنون.