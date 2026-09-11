قال العميد خالد عكاشة، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن سيطرة جماعة الحوثيين على منطقة باب المندب وجزيرة ميون تمثل «خطوة بالغة الخطورة»، موضحًا أن هذا التطور قد يأتي في سياق عمليات الأخذ والرد مع الجيش الوطني اليمني.

وأضاف عكاشة أن القوات اليمنية تحركت خلال الفترة الأخيرة في عدد من الجبهات لصالحها، وتمكنت من إلحاق خسائر ميدانية بالحوثيين، وهو ما دفع الجماعة إلى تنفيذ تحرك مضاد باتجاه نقطة ذات أهمية إعلامية كبيرة وحساسية استراتيجية، وهي منطقة باب المندب.

وأوضح أن خطورة سيطرة الحوثيين على باب المندب بالنسبة إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، وفي مقدمتها مصر، تستوجب إجراء تقييم دقيق لهذا التطور، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للمضيق وتأثير أي اضطراب في حركة الملاحة عبره على دول المنطقة.

وأشار الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية إلى أن إيران فقدت عددًا من أوراق الضغط التي كانت تمتلكها نتيجة الأداء الأمريكي في مضيق هرمز، الأمر الذي دفعها، بحسب تقديره، إلى دعم الحوثيين للتحرك في اتجاه باب المندب، بهدف إحداث اضطراب في حركة الملاحة واكتساب ورقة تفاوضية جديدة يمكن استخدامها في التعامل مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى تحركات الحوثيين باعتبارها مسارًا خارج الحرب مع إيران، في ظل المشكلات والأسئلة الداخلية التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن هذه الظروف قد تؤثر في سرعة التعامل الأمريكي مع التطورات المتعلقة بباب المندب.

وقال عكاشة: «الدول المتشاطئة على البحر الأحمر عليها أن ترتب أوراقها، وتضع رؤيتها، وتتحرك بصورة أو بأخرى في اتجاهات تحفظ مصالحها بشكل قوي، ولا يجوز في هذه اللحظة الاعتماد على الجانب الأمريكي لأن هناك مشكلات تواجهها الإدارة الأمريكية، ولذلك ستكون أبطأ كثيرًا جدًا مما توقع الجميع فيما يخص باب المندب».

وأضاف أن تأمين ممرات الملاحة في الشرق الأوسط سيكون من بين الملفات المطروحة على أجندة قمة بريكس، مشيرًا إلى أن عددًا من القادة ينتظرون مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة للاستماع إلى رؤيته بشأن التطورات في المنطقة وأمن الممرات البحرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان مصادر رسمية وشهود، وفق ما نقلته رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية، أن الحوثيين استكملوا سيطرتهم على منطقة باب المندب وجزيرة ميون الواقعة في وسط المضيق.

وكانت التطورات الميدانية قد شملت سيطرة الحوثيين على منطقة ذباب وجزيرة ميون، وهما موقعان يتمتعان بأهمية استراتيجية بسبب موقعهما عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وما يتيحانه من قدرة على التأثير في حركة الملاحة عبر باب المندب.