ضياء السيد: مشكلة الأهلي «فنية بحتة» والمدرب يتحمل المسؤولية

أكد ضياء السيد، نجم الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق، أن الأزمة التي يمر بها الأهلي في الفترة الحالية فنية في المقام الأول، مشيرًا إلى أن هناك علامات استفهام حول إدارة اللاعبين والأفكار التي يقدمها المدير الفني داخل الملعب.

وقال ضياء السيد، خلال ظهوره في برنامج «الكابتن» الذي يقدمه أحمد حسن، إن أزمة الأهلي ترتبط بشكل كبير بطريقة إدارة اللاعبين، إلى جانب أفكار المدير الفني وطريقة تقييمه للعناصر الموجودة في الفريق، وكذلك التوقيت الذي يتم خلاله اتخاذ القرارات الخاصة باللاعبين.

وأوضح: "مشكلة الأهلي فنية بحتة، في إدارة اللاعب، في أفكار المدرب، وفي طريقة تقييمه للاعبين بشكل كبير، وطريقة تأخره في التقييم نفسه".

وأضاف ضياء السيد أن الجهاز الفني حصل على فترة إعداد كاملة وفر خلالها النادي الأهلي ظروفًا مثالية من أجل تجهيز الفريق وتقييم اللاعبين، مشيرًا إلى خوض الفريق عددًا كبيرًا من المباريات الودية، بالإضافة إلى إقامة معسكر في إسبانيا، قبل اختتامه بمواجهة برشلونة وديًا.

وتابع: "عموتة خضر فترة إعداد كاملة النادي الأهلي وفرها مثالية، ولعب مباريات ودية كتير ومعسكر في إسبانيا وختمه بودية أمام برشلونة، وأنا شايف إن ده وقت كافي جدًا إن المدرب يقدر يقيم على الأقل 95% من المجموعة وهي شغالة كمجموعة ومن اللاعبين كأفراد".

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن الفريق لا يظهر بالشكل المطلوب من الناحية الفنية داخل الملعب، خاصة على مستوى الأفكار والحلول الهجومية، مؤكدًا أن المدير الفني هو المسؤول عن وضع هذه الحلول للاعبين.

وقال ضياء السيد: "مفيش أفكار جوه الملعب ومفيش حلول للاعبين من الناحية الهجومية، والمدير الفني هو اللي يتسأل عليها، لإن هو اللي بيحطها للاعب".

وشدد على أن تعثر المجموعة ككل لا يعفي الجهاز الفني من مسؤولية إيجاد حلول فردية للاعبين، موضحًا أن كل لاعب يحتاج إلى توظيف مناسب والاستفادة من إمكانياته في الحالات التي لا تسير فيها خطة الفريق بالشكل المطلوب.

وأتم ضياء السيد حديثه بالتأكيد على أن النادي الأهلي لم يقصر في توفير احتياجات الجهاز الفني.