القبض على أحد أقارب بشار الأسد في لبنان

أوقف الجيش اللبناني، الجمعة، أحد أقرباء الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بالإضافة إلى نجل تاجر مخدرات لبناني كان برفقته، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

وذكر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجيش "أوقف ثلاثة أشخاص، بينهم سليمان هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد"، أثناء تعاطيهم المخدرات في منطقة البقاع بشرق لبنان، وفق وكالة فرانس برس.

أضاف المصدر أن "من بين الموقوفين أيضا نجل نوح زعيتر"، واسمه علي، في إشارة إلى تاجر المخدرات الأبرز في لبنان الخاضع لعقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية، والذي أوقفه الجيش اللبناني أواخر العام 2025.

ولفت المصدر إلى أن "المعتقل السوري مدني" وليس ضابطا سابقا.

ونُقل الموقوفون الثلاثة إلى مقر وزارة الدفاع اللبنانية للتحقيق معهم.

وتسعى كل من سوريا ولبنان لفتح صفحة جديدة في علاقاتهما منذ الإطاحة بالأسد في أواخر عام 2024، وعقب تراجع نفوذ حليفه اللبناني، حزب الله.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقف لبنان شبكة من خمسة أشخاص بينهم سوريون وأحدهم ضابط سابق في الاستخبارات السورية، بشبهة التخطيط لشنّ هجمات على القوات الحكومية في منطقة الساحل السوري، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس.

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية الشهر الماضي أنها تسلمت من لبنان ضابطا سابقا خدم خلال عهد الأسد، بعد توقيفه بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه لاتهامه بجرائم "قتل وجرائم ضد الإنسانية".