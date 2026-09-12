رين يهزم مارسيليا ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

اعتلى رين صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه مارسيليا بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وسجل المدافع الفرنسي أدريان توماس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52، بعدما تلقى تمريرة من المهاجم الأردني موسى التعمري، الذي شارك بديلًا مع بداية الشوط الثاني، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع رين رصيده إلى 10 نقاط ليتصدر جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة أمام موناكو، وذلك قبل استكمال باقي مباريات الجولة الرابعة.

في المقابل، واصل مارسيليا نتائجه المخيبة منذ بداية الموسم، بعدما تلقى خسارته الثالثة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

ويحل رين ضيفًا على ليون في الجولة المقبلة يوم 19 سبتمبر/أيلول، بينما يخوض مارسيليا مواجهة قوية أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في اليوم التالي.