روسيا تعلن إطلاق شبكة الجيل الخامس في 16 مدينة كبرى

أعلنت روسيا الجمعة إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) في 16 مدينة كبرى بينها العاصمة موسكو، مشيرة إلى أنّ هذه التقنية تُتيح الإنترنت فائق السرعة من الجيل الخامس لنحو 10 ملايين شخص، بعد تأخّر سنوات عدة عن جيرانها الأوروبيين والآسيويين

وأعلنت وزارة الاتصالات الجمعة أن "حركة بيانات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة ارتفعت أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الست الفائتة، لذا يُعدّ إطلاق الجيل الخامس بالغ الأهمية، لا سيما في المدن الكبرى التي تشهد شبكاتها ضغطا كبيرا".

وأطلقت كل شركات الاتصالات الأربع خدمة الجيل الخامس "في موسكو، وسانت بطرسبرج، ويكاترينبورج"، بحسب الوزارة.

وستكون الخدمة متاحة جزئيا في نوفوسيبيرسك وكراسنويارسك (سيبيريا)، وكازان (فولغا)، وكراسنودار (جنوب روسيا)، ونيجني نوفجورود (400 كم شرق موسكو).

وأضافت الوزارة: "في أقرب وقت ممكن، سيتمكن جميع مالكي الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد من استخدام الخدمة في هذه المدن".

وأوضحت أن إتاحة الجيل الخامس على أجهزة آي فون تعتمد على "قرار شركة آبل"، التي انسحبت من السوق الروسية وتوقفت رسميا عن بيع منتجاتها فيها عام 2022 عقب الهجوم على أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أنّ نشر تقنية الجيل الخامس في روسيا سيكون "تدريجيا"، ومن المتوقع أن تصل هذه التقنية إلى 50 مدينة روسية أخرى بحلول نهاية عام 2026.

تُستخدم تقنية الجيل الخامس في الولايات المتحدة والصين وأوروبا الغربية منذ أكثر من خمس سنوات. إلا أن إطلاقها في روسيا الذي مقررا في العام 2019، تأخر لأن هذه التقنية تستخدم ترددات مخصصة في روسيا لاتصالات الأجهزة الأمنية، ولا سيما جهاز الأمن الفدرالي والجيش.