جميلة عوض تحذر من الارتباط السريع: التعافي من التجربة السابقة يحتاج عاما على الأقل

قدمت الفنانة جميلة عوض، مجموعة من النصائح لتجنب الدخول في علاقات غير صحيحة، مؤكدة على ضرورة منح وقت كاف بعد الخروج من أي تجربة عاطفية قبل البدء في علاقة جديدة.

وقالت خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر "ON E" في إطار حديثها عن أحدث أفلامها "ريد فلاج" الذي يدور حول العلاقات العاطفية، إن الشخص الذي ينهي علاقة سابقة يحتاج إلى فترة لا تقل عن سنة كاملة قبل الارتباط مجددًا، معقبة: "ليس أقل من سنة، يكون ترك العلاقة قبلك.. وليس بعد شهر وقادم يدخل في علاقة، مهما قال لك بحبك، لو قال لك انفصلت منذ شهر لا نتحدث معه".

وأضافت أن الفترة بالنسبة للمتزوجين لا تقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات، محذرة من ظاهرة "الإغراق العاطفي" التي تتمثل في قيام الطرف الآخر بغمر الشريك بالاهتمام المفرط والكلمات اللطيفة في بداية التعارف، ويتبع ذلك فجأة بالاختفاء لمدة أسبوع كامل دون مقدمات.

وأشارت إلى أن هذا الاختفاء يترك الفتاة في حالة من الحيرة والتساؤل عما إذا كان الطرف الآخر قد فقد الشغف أو عاد لعلاقته القديمة.

ونصحت الفتيات بإغلاق مشاعرهن والابتعاد عن هذه العلاقة دون تردد، مختتمة: "حتى لو أنتِ معجبة به تقفلي إحساسك وتجري".

وحقق فيلم "ريد فلاج" أمس مليونا و980 ألف جنيه في أول أيام عرضه، ليخطف بذلك صدارة شباك التذاكر من فيلم "محمود التاني"، وذلك حسب موقع "فيلم يارد" المختص بإعلان أرقام إيرادات شباك التذاكر.

"ريد فلاج" إﺧﺮاﺝ محمود كريم، وتأﻟﻴﻒ أحمد محيي، عن فكرة لكيرلس أيمن فوزي، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، وجميلة عوض، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وميمي جمال.

وتدور أحداثه في طابع كوميدي حول مفهوم الريد فلاج وتأثيره على العلاقات العاطفية، حيث يتم مناقشة القصة بأسلوب كوميدي من خلال مضيف طيران له علاقات نسائية، يتزوج من مديرة إحدى شركات الدعاية والإعلان، ويخوضان رحلة مليئة بالمواقف الساخرة والمفارقات غير المتوقعة، وبين الغيرة والأسرار والعلامات التحذيرية التي تهدد استقرار حياتهما الزوجية، يجد الثنائي نفسيهما أمام اختبارات تكشف حقيقة مشاعرهما.