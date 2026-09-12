أقال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مسئولا أمنيا كبيرا في البلاد، وأمر بفتح تحقيق، بعد الاعتداء الذي تعرضت له السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية.

وكالة الأنباء العراقية نقلت عن صباح النعمان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، قوله إن الزيدي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، أمر بإعفاء قائد عمليات محافظة ميسان جنوبي البلاد من مهامه.

كما وجه علي الزيدي، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات محافظة ميسان.

وقال النعمان، إن القرار جاء على خلفية "ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة".

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات والجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، مشددا على أن الدولة العراقية لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر، ومؤكدا أن الأراضي والأجواء العراقية لن تكون منطلقا للاعتداء على أي دولة.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، "جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات ذات الاهتمام المشترك" وأكدا "أهمية استمرار التواصل والتنسيق والتشاور بين البلدين، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون" بحسب وكالة الأنباء العراقية، وفق شبكة سكاي نيوز.

تأتي هذه التطورات بعد أن أدانت السعودية، الجمعة، بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق-غرب بمسيرات عدة قادمة من العراق، نتجت عنه إصابات بشرية وأضرار جرى العمل على معالجتها.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إيقاف الخط في منطقتي الرياض والمدينة المنورة احترازيا، في وقت باشرت فرق الطوارئ والفرق الفنية أعمالها بعد الاستهدافات واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته.