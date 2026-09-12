شرطة العاصمة الألمانية: إصابة امرأة بجروح قطعية في هجوم معاد للسامية

تعرضت امرأة في ألمانيا للإصابة على يد رجلين في هجوم تصنفه السلطات الألمانية على أنه "معادٍ للسامية".

وأفادت شرطة العاصمة الألمانية برلين بأن الرجلين وجها إهانات "معاداة للسامية" للمرأة/43 عاما/ ليلة الخميس/الجمعة قبل الماضية في شارع "تور شتراسه" بحي وسط برلين، قبل أن يتهجم أحدهما عليها باستخدام زجاجة مكسورة.

وأوضحت الشرطة أن المرأة أصيبت بجروح قطعية عديدة في يدها أثناء محاولتها التصدي للهجوم، وأنها نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

وذكرت الشرطة أن الواقعة بدأت عند الساعة 2:30 صباحاً حين استوقفها الرجلان واستفسرا عن نجمة داوود التي كانت ترتديها. وتولى جهاز أمن الدولة (المختص بالتحقيق في الجرائم ذات الطابع السياسي) التابع لمكتب التحقيقات الجنائية في ولاية برلين زمام التحقيق في القضية.