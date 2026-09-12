 الجزائر تدين وتستنكر الاعتداء على السعودية بطائرات مسيرة - بوابة الشروق
السبت 12 سبتمبر 2026 7:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟
النتـائـج تصويت

الجزائر تدين وتستنكر الاعتداء على السعودية بطائرات مسيرة

الجزائر - ( د ب أ)
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2026 - 7:23 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2026 - 7:23 م

أعربت الجزائر اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إثر استهداف المملكة العربية السعودية بمسيرات طالت خط أنابيب شرق-غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها، أن " هذا الهجوم الغاشم يعد خرقا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها ومساسا بمقدراتها وبنيتها التحتية الاقتصادية".

وجددت وزارة الخارجية " تصامن الجزائر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذا الاعتداء"، مؤكدة على " دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك