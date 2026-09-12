الجزائر تدين وتستنكر الاعتداء على السعودية بطائرات مسيرة

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أعربت الجزائر اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إثر استهداف المملكة العربية السعودية بمسيرات طالت خط أنابيب شرق-غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها، أن " هذا الهجوم الغاشم يعد خرقا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها ومساسا بمقدراتها وبنيتها التحتية الاقتصادية".

وجددت وزارة الخارجية " تصامن الجزائر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذا الاعتداء"، مؤكدة على " دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".