الجزائر تدين وتستنكر الاعتداء على السعودية بطائرات مسيرة

أعربت الجزائر اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إثر استهداف المملكة العربية السعودية بمسيرات طالت خط أنابيب شرق-غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها، أن " هذا الهجوم الغاشم يعد خرقا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها ومساسا بمقدراتها وبنيتها التحتية الاقتصادية".
وجددت وزارة الخارجية " تصامن الجزائر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذا الاعتداء"، مؤكدة على " دعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها".