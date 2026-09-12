أردوغان: لن نسمح للانقلابات مجددا بإيقاف عمليات التنمية في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنهم لم يسمحوا للانقلابات مجددًا بإيقاف مسيرة التنمية في البلاد.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبة الذكرى الـ46 للانقلاب العسكري الذي وقع في تركيا بتاريخ 12 سبتمبر 1980.

وأكد أردوغان أنهم لا يزالون يشعرون بالمعاناة التي مر بها المواطنون الذين تعرضوا للظلم والتعذيب والمحاكمات الجائرة التي طالبت بالإعدام في تلك الأيام.

وأضاف: "لن ننسى أبدًا ما ألحقه انقلاب 12 سبتمبر بشعبنا، وهو الذي كان فخًا نُصب لمستقبل بلدنا. ولن نسمح مجددًا لمسيرتنا التنموية بأن تتوقف بسبب الانقلابات".

وفي صباح 12 سبتمبر 1980، استيقظ الأتراك على بيان بُث عبر إذاعة "تي آر تي" الرسمية، حمل توقيع رئيس الأركان آنذاك الجنرال كنعان أفرن، وكان بمثابة إعلان انقلاب على حكومة سليمان ديميريل.

وفي ذلك الصباح، أعلن ما سمي بـ"مجلس الأمن القومي" الذي شكله الانقلابيون، الأحكام العرفية في البلاد، وحل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، وإنهاء صلاحيات الحكومة، وإغلاق الأحزاب السياسية.