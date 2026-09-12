 السيسي يشارك في عشاء عمل أقامه مودي على هامش قمة بريكس لبحث تعزيز الشراكة والتعاون الدولي - بوابة الشروق
السبت 12 سبتمبر 2026 6:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السيسي يشارك في عشاء عمل أقامه مودي على هامش قمة بريكس لبحث تعزيز الشراكة والتعاون الدولي

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2026 - 6:52 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2026 - 6:52 م

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، في العاصمة الهندية نيودلهي، في عشاء العمل الذي أقامه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ترحيبًا الرؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء والشركاء في تجمع البريكس، وذلك على هامش أعمال القمة الثامنة عشرة للتجمع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن عشاء العمل شهد حضورًا واسعًا من قادة الدول والحكومات ورؤساء الوفود، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وقد تخللته مناقشات بنّاءة حول سبل تعزيز الشراكة وآفاق التعاون بين دول البريكس والدول الشريكة، سواء على مستوى التشاور السياسي وآليات التعامل مع الأزمات الدولية الراهنة، أو على الصعيد الاقتصادي والتنموي، في ظل التحديات التي تواجه دول الجنوب العالمي والاقتصاديات الناشئة والنامية.

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