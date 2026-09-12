• رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الحوثيين عبد القادر المرتضى قال إن بعضهم كان محكوما بالإعدام، دون تعقيب يمني رسمي

قال رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الحوثيين في اليمن عبد القادر المرتضى، السبت، إن جماعته استقبلت 210 أسرى بعد إطلاق سراحهم من سجون في الساحل الغربي، إثر التقدم العسكري الذي حققته الجماعة في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمرتضى، نقلت نصه قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، دون تحديد مكان انعقاده، فيما لم يصدر تعقيب من الحكومة اليمنية حتى الساعة 16:00 (ت.غ).

وقال المرتضى إن جماعته استقبلت 210 أسرى ممن تم "تحريرهم" من سجون ادعى أنها تابعة للسعودية في الساحل الغربي.

وأضاف أن "الأسرى كانوا ضمن من تم التوافق على تبادلهم في آخر اتفاق، والذي تعنت فيه العدو وأفشل تلك الصفقة"، على حد ادعائه.

كما تحدث عن صدور "أحكام بالإعدام والسجن" بحق عدد منهم.

وفي 14 مايو الماضي، وقعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في العاصمة الأردنية عمان اتفاقًا يقضي بالإفراج عن نحو 1700 محتجز من الطرفين، بعد مشاورات استمرت 3 أشهر، لكن تنفيذه تعثر وسط تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك.

والخميس، نقلت قناة "المسيرة" عن المرتضى قوله إن "القوات المسلحة تحرر جميع أسرانا" من سجون في الساحل الغربي، دون أن يذكر عددهم آنذاك.

وجاء ذلك بالتزامن مع تغيرات ميدانية واسعة شهدتها خريطة السيطرة في اليمن خلال الأيام الأخيرة، إذ أعلن الحوثيون السيطرة على عدة مديريات بمحافظتي الحديدة وتعز في منطقة الساحل الغربي، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب.

ووفق مصادر إعلامية وحوثية متطابقة، شملت تلك المديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، والوازعية وموزع والمخا وذباب وما تبقى من مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

في المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة.

كما أفادت بشن غارات جوية على أهداف للحوثيين في المخا ومحيطها ومناطق بمحافظات تعز ولحج والضالع، وقالت إنها دمرت عربات عسكرية وأسلحة، فضلًا عن التصدي لهجوم كبير على مأرب.

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.