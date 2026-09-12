واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، وأطلقوا النار، السبت، باتجاه فلسطينيين أثناء اقتحامهم محيط قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة، بحماية من الجيش الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية جرفت أراضي شرق وغرب القرية، وفتحت طرقًا مغلقة لتسهيل حركة المستوطنين خلال هجومهم على القرية.

وأضافت المصادر أن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من أراضي القرية، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الأهالي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستوطنين، وسط إطلاق قنابل الغاز باتجاه المنازل.

وتتعرض المغير لاعتداءات متكررة يشنها المستوطنون بحق الأهالي وممتلكاتهم، عادة ما يتبعها اقتحام لقوات الجيش الإسرائيلي لتوفير الحماية للمستوطنين.

وفي أغسطس الماضي، وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بأنهم "إرهابيون"، محذرًا من أن هذه الممارسات تلحق ضررًا كبيرًا بصورة إسرائيل.

وفي يونيو الماضي، حذر 14 مقررًا أمميًا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين"، بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل خطرًا وجوديًا على المجتمعات الفلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات شبه يومية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم.