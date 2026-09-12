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أعلن أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لفريق نيس، التشكيل الرسمي لمواجهة أوكسير، التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي موسم 2026-27.

وشهد التشكيل الأساسي لنيس تواجد المدافع المصري محمد عبد المنعم، بعدما جدد الجهاز الفني ثقته في اللاعب، الذي شارك في المباريات الثلاث الماضية للفريق بالدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل نيس أمام أوكسير كالتالي:

حراسة المرمى: ضيوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، نداييشيمي، ماندزا.

خط الوسط: كلاوس، كوليبالي، فيتسل، نكونكو.

خط الهجوم: هين، محمد الأمين عمورة، واهي.

ويحل نيس ضيفًا على أوكسير في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "آبي ديشامب"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وتأتي مشاركة محمد عبد المنعم بعد عودته للملاعب عقب فترة من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان، قبل أن يستعيد جاهزيته ويعود مجددًا إلى حسابات الجهاز الفني لنيس.