تسنيم: إيران وعمان اتفقتا على مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه

قال مصدر إيراني لوكالة تسنيم للأنباء، مساء اليوم السبت، إن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه بموجب التفاهم الإيراني-العماني، مؤكدًا أن إيران وعمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه.

وأوضح أن «مسار الدخول بموجب التفاهم في الخليج بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية، بينما جزء من مسار الخروج منه داخل المياه الإقليمية الإيرانية أيضًا».

وأكد أنه سيتم إغلاق المسار الجنوبي رغم إصرار أمريكا على إعادة فتحه، مبينًا أن العراق سيحضر أيضًا اجتماع عُمان يوم الاثنين.

وقال المصدر إنه سيتم إطلاع دول مجلس التعاون الخليجي على نتائج المفاوضات الإيرانية-العمانية والقرارات المتخذة في اجتماع عُمان، مشددًا على أن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد كليًا على تنفيذ أمريكا للشروط الإيرانية.