قال تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة «تخفيض الأسعار» التي أطلقتها الوزارة في 10 سبتمبر الجاري، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضبط الأسواق، تستمر حتى مارس 2027.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أن المبادرة تستهدف خفض أسعار السلع وزيادة إتاحتها، مشيرًا إلى أنها بدأت بـ12 سلعة، ويُستهدف زيادة عددها إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر الجاري، تتضمن الأرز والزيت والسكر.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتولى توفير سلع ذات جودة مرتفعة وبأسعار مخفضة، ضمن مبادرة «تخفيض الأسعار»، لافتًا إلى أن الإتاحة تُعد أحد الركائز المؤدية إلى انخفاض الأسعار.

ولفت إلى اتجاه الوزارة لإضافة منافذ جديدة على مستوى الجمهورية، وذلك لزيادة المعروض وضمان الوصول إلى المواطنين في المناطق النائية، مع تقليل الحلقات الوسيطة بينهم وبين منافذ الشراء.

وأشار إلى وجود 284 منفذًا للمبادرة على مستوى الجمهورية، في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمعارض، ومنافذ «كاري أون»، مع إمكانية إدراج بعض البدالين التموينيين ومشروع «جمعيتي» في المبادرة، لافتًا إلى التنسيق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية الكبرى للمشاركة فيها.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية في 10 سبتمبر مبادرة «تخفيض الأسعار»، التي تستمر 6 أشهر حتى مارس 2027، وتبدأ بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، مع إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر ليصل الإجمالي إلى 30 سلعة.

وتشمل المرحلة الأولى نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، بينها المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» والبدالون التموينيون، مع التوسع تدريجيًا في المنافذ ومشاركة منافذ «كاري أون» والسلاسل التجارية والقطاع الخاص، إلى جانب ضخ كميات إضافية من السلع لضمان توافرها.