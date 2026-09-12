الجيش اليمني: أكثر من 20 غارة تستهدف مواقع للحوثيين في البيضاء

أعلن الجيش اليمني، السبت، أنه ألحق خسائر فادحة بالحوثيين جراء غارات شنها على 4 مديريات في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن أكثر من 20 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات ومنصات صواريخ ومنظومة اتصالات للحوثيين في محافظة البيضاء.

وأوضح أن الغارات تركزت في 4 مديريات هي: الزاهر وذي ناعم والسوادية ومكيراس.

وأضاف: "الغارات ألحقت بالمليشيا (في إشارة إلى الحوثيين) خسائر فادحة في الأرواح والعتاد"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر على الفور تعقيب من جماعة الحوثي بشأن ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وشهدت خريطة السيطرة في اليمن تغييرات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، إذ أعلن الحوثيون السيطرة على عدة مديريات بمحافظتي الحديدة وتعز في منطقة الساحل الغربي، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب، ما يعني فعليًا السيطرة على المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ووفق مصادر إعلامية وحوثية متطابقة، شملت تلك المديريات حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، والوازعية وموزع والمخا وذباب وما تبقى من مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

في المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة.

كما أفادت بشن غارات جوية على أهداف للحوثيين في المخا ومحيطها ومناطق بمحافظات تعز ولحج والضالع، وقالت إنها دمرت عربات عسكرية وأسلحة، فضلًا عن التصدي لهجوم كبير على مأرب.

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.