النصر يسقط في فخ التعادل أمام الخليج بالدوري السعودي

فرط النصر في نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة، وتعادل أمام مستضيفه الخليج بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب محمد بن فهد في مدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم نادي الخليج عن طريق عمر ماسكاريل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، الدقيقة 45+1، فيما تعادل النصر في الدقيقة 72 عن طريق عبد الله الحمدان.

ويأتي تعادل اليوم بعد جولتين فقط من خسارة النصر أمام الاتحاد في مباراة الجولة الخامسة، مما حرم الفريق من 5 نقاط في صراع الصدارة مبكرًا.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده للنقطة 16، في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر ونقطة عن الاتحاد الوصيف.

من جانبه حقق الخليج نقطة ثمينة، رفعت الفريق للمركز الثاني عشر من جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن الفيحاء الحادي عشر ونقطتين عن المراكز العشرة الأولى.