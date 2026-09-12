السعودية: إصابة شخصين جراء سقوط مقذوف حوثي في جازان

أعلنت السلطات السعودية، السبت، إصابة شخصين جراء سقوط مقذوف قالت إنه أُطلق من قبل جماعة الحوثي في اليمن، على محافظة الطوال بمنطقة جازان.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكر المتحدث أن المقذوف أُطلق من قبل "المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأشار إلى إصابة شخصين، ووقوع أضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات جراء المقذوف.

وشدّد على أن "استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وفي وقت سابق السبت، أصدر الدفاع المدني السعودي تحذيرين لسكان مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط من "خطر محتمل"، ودعاهم إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، قبل أن يعلن زوال الخطر لاحقًا.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السعودية وقوع إصابات وإيقاف خط أنابيب "شرق-غرب" احترازيًا، إثر تعرضه لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، وفق ما نقلته "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة.

وأضاف المصدر أن الاستهدافات أسفرت عن وقوع إصابات، مشيرًا إلى تقديم الرعاية الصحية للمصابين.

كما يأتي ذلك بينما شهدت خريطة السيطرة في اليمن تغييرات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، إذ أعلن الحوثيون السيطرة على عدة مديريات بمحافظتي الحديدة وتعز في منطقة الساحل الغربي، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب، ما يعني فعليًا السيطرة على المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

في المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة.

كما أفادت بشن غارات جوية على أهداف للحوثيين في المخا ومحيطها، ومناطق بمحافظات تعز ولحج والضالع، وقالت إنها دمرت عربات عسكرية وأسلحة، فضلًا عن التصدي لهجوم كبير على مأرب.

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.