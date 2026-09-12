 رئيسا وزراء قطر والأردن يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيسا وزراء قطر والأردن يبحثان خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

الدوحة - د ب أ
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2026 - 11:08 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2026 - 11:08 م

جرى اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.

واستعرض الطرفان، خلال الاتصال، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

 

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