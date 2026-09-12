الأهلي يكشف لـ«الشروق» طبيعة إصابة كوكا وموقفه من مباراة أبو قير

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كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، خلال تدريبات الفريق استعدادًا للمباراة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال جمعة في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: "أحمد نبيل كوكا تعرض لإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية خلال التدريبات، وسوف يخضع اللاعب لفحص طبي لتحديد مصيره من مباراة سماد أبو قير".

ويستعد الأهلي لمواجهة سماد أبو قير، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يخضع كوكا لفحص طبي خلال الفترة المقبلة، لتحديد مدى جاهزيته وإمكانية لحاقه بالمواجهة المقبلة، وفقًا لنتائج الفحوصات الطبية.

ويدخل الأهلي مباراته مع أبو قير للأسمدة محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط بعدما حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل أمام المقاولون في الجولة الماضية.