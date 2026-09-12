ولي عهد أبو ظبي يبحث العلاقات الإستراتيجية مع الرئيس الروسي على هامش قمة بريكس

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التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لبحث العلاقات الإستراتيجية التي تجمع الإمارات وروسيا، على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الإماراتية - الروسية وسُبل دعم التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب تطلعات البلدين وشعبيهما.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأكدا أهمية مواصلة التنسيق بشأن مخرجات قمة "بريكس" وترجمتها إلى مبادرات عملية تخدم الجميع.