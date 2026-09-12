قال المهندس معتصم إبراهيم، وزير الطاقة والنفط السوداني، إن بلاده أجرت اتصالات مكثفة مع عدد من الدول بشأن الاستثمار في قطاع الطاقة، موضحًا أن بعض الدول أبدت استعدادها للمشاركة في تطوير الحقول النفطية العاملة وزيادة إنتاجها.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحقول الواقعة في المناطق الأكثر أمنًا خاصة في الشمال والشرق والوسط، تعد الأكثر قابلية لجذب الاستثمارات خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن السودان أقر قانونًا جديدًا للكهرباء يتضمن مرونة وحوافز استثمارية، بينها إعفاءات ضريبية وإعفاءات من الرسوم والجمارك، خاصة بالنسبة لمستلزمات مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف خفض تكلفة المشروعات وإتاحة الطاقة للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار إلى وجود تفاهمات مع دول بينها السعودية وتركيا وبيلاروسيا وروسيا للاستثمار في قطاعات الطاقة، إلى جانب اهتمام شركات صينية وتركية وبيلاروسية.

وأكد إبراهيم أن الشركات المصرية تحظى بأولوية في التعاون مع السودان، مشيرًا إلى استعداد شركات مصرية للمشاركة في مشروعات الطاقة الشمسية وإعادة تأهيل البنية التحتية، في إطار العلاقات القوية بين البلدين وحرص الخرطوم على الاستفادة من الخبرات المصرية.