غابت المفاجآت عن منافسات الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حجز عدد من كبار القارة مقاعدهم في الدور التمهيدي الثاني، في مقدمتهم الهلال والمريخ السودانيان، ومازيمبي الكونغولي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، والمغرب الفاسي.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة مصرية متمثلة في الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027.

ونجح الهلال السوداني في التأهل إلى الدور المقبل بعدما تجاوز عقبة إيجل نوار البوروندي بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسار المريخ السوداني على النهج نفسه، بعدما تخطى باور ديناموز الزامبي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين، ليواصل مشواره في البطولة القارية.

كما حجز بترو أتلتيكو الأنجولي بطاقة التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني، بعدما تفوق على سونجو الموزمبيقي، عقب الفوز ذهابًا بهدف دون رد، قبل أن يتعادل على أرضه بنتيجة 2-2.

وفي جنوب إفريقيا، واصل أورلاندو بايرتس مشواره القاري بعدما تغلب على كور ويفز بطل موريشيوس بنتيجة 3-1، ليضمن التأهل إلى المرحلة المقبلة.

وتمكن المغرب الفاسي، بطل المغرب، من تجاوز رحيمو البوركيني، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1، قبل أن يحسم بطاقة التأهل خلال مباراة الإياب.

من جانبه، تأهل مازيمبي، بطل الكونغو الديمقراطية، إلى الدور التمهيدي الثاني بعدما تفوق على ميديما الغاني، عقب فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 3-1.

وشهد الدور التمهيدي الأول أيضًا تأهل فريق سكوتلاند الزيمبابوي، في ظهوره القاري الأول، ليواصل الفريق مغامرته التاريخية في دوري أبطال إفريقيا.

وكانت فرق صنداونز الجنوب إفريقي، حامل لقب البطولة، ونهضة بركان المغربي، والترجي التونسي، قد ضمنت التأهل مباشرة إلى الدور التمهيدي الثاني، مستفيدة من تصنيفها القاري المتقدم.

ومن المقرر أن تستكمل منافسات الدور التمهيدي الأول غدًا الأحد، من أجل حسم باقي بطاقات التأهل إلى الدور المقبل، الذي ينتظر أن تقام منافساته خلال شهر أكتوبر المقبل.