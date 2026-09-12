بريكس تعارض تهجير الفلسطينيين وتدعو لوقف إطلاق النار في غزة

أعرب البيان الختامي للقمة الـ18 لقادة مجموعة "بريكس" المنعقدة في الهند، عن معارضة تهجير الفلسطينيين قسرًا من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وعقب القمة المنعقدة في نيودلهي، صدر بيان مشترك السبت، بعنوان "البناء من أجل الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة".

ودعا البيان إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بقطاع غزة.

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق".

وأشار البيان إلى القلق إزاء استمرار العنف في المنطقة رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025.

وتابع: "ندعو إلى وقف أي سياسات تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، ونعرب عن قلقنا إزاء أي ترتيبات قد تمس الحقوق غير القابلة للمساومة للشعب الفلسطيني، أو قد تفضي إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال أو إطالة أمده".

ودعا البيان إلى التوصل إلى حل عاجل ودائم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا دعمه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما تطرق البيان إلى قضية المستوطنين الإسرائيليين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وأعرب عن معارضة حازمة لأي تهجير قسري، مؤقت أو دائم، لأي جزء من السكان الفلسطينيين، لأي سبب كان، من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك لأي تغييرات جغرافية أو ديموغرافية في أراضي قطاع غزة.

وأكد البيان القلق إزاء الوضع الراهن والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، مشددًا على رفض الأعمال التي تنتهك القانون الدولي في المنطقة.

وأفاد البيان بمعارضة جميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

وجاء فيه: "ندعو إلى الاحترام الكامل لحرمة جميع المواقع الدينية والأماكن المقدسة في المدينة، وكذلك لحق الجميع في الوصول إلى هذه الأماكن وأداء شعائرهم الدينية دون أي عوائق".

- الوضع في لبنان

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال البيان: "نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان، وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بشروط هذا الاتفاق وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

وأدان البيان الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار ولسيادة لبنان ووحدة أراضيه، داعيًا إسرائيل إلى "احترام شروط التفاهم الذي تم التوصل إليه مع الحكومة اللبنانية وسحب قواتها المحتلة من جميع المناطق التي لا تزال موجودة فيها داخل الأراضي اللبنانية".

وبدأت مجموعة "بريكس" عام 2009 كمنتدى يضم الصين وروسيا والبرازيل والهند تحت اسم "بريك"، ثم تغير اسمها إلى "بريكس" عام 2011 بانضمام جنوب إفريقيا.

وتحولت المجموعة إلى تكتل يضم 11 عضوًا بعد انضمام مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات عام 2024، وإندونيسيا عام 2025.

ومع توسعها، أصبحت "بريكس" تكتلًا يمثل نحو نصف سكان العالم وحوالي 40 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي.